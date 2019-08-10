Франция отвергла обвинения президента США Дональда Трампа во вмешательстве в политику Вашингтона в отношении Ирана. Соответствующее заявление озвучил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Таким образом он отреагировал на комментарий Трампа, возложившего ответственность на французского президента Эммануэля Макрона за попытки играть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном.

Парижу «не нужно разрешение», чтобы излагать свою позицию по Ирану, подчеркнул Ле Дриан.

Он добавил, что Франция выступает за мир и безопасность в ближневосточном регионе и придерживается стратегии деэскалации.

Глава МИД указал, что ответом на недавний рост напряженности должны стать «политические инициативы по поиску условий для диалога», сообщает портал «Korrespondent.net».

Как отметил министр, Макрон совместно с партнерами работает над решением именно этой задачи.

«Конечно, он информирует американские власти», − подчеркнул Ле Дриан.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта», − добавил он.

Президент Трамп 8 августа выразил мнение, что Иран «испытывает серьезные финансовые затруднения». По утверждению главы американского государства, Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, «однако получает противоречивые сигналы от всех тех, кто необоснованно нас представляет, включая президента Франции Макрона».

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