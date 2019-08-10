Президент США Дональд Трамп назвал сумасшедшим своего возможного соперника на грядущих президентских выборах — демократа Джо Байдена.

По его мнению, бывший вице-президент администрации Барака Обамы дискредитировал себя своими высказываниями, в том числе и о том, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети».

Трамп заявил, что Байдена «не все дома», хотя отметил при этом, что будет рад его выдвижению единым кандидатом в президенты от Демократической партии.

«Я буду рад, если он станет кандидатом», — заявил глава Белого дома, добавив, что не считает Байдена сильным конкурентом, передает агентство «Росбалт».

«Послушайте, у Джо не все дома. Я слышал этот комментарий, видел это по телевидению, слышал его комментарий. У Джо Байдена не все дома. Такого иметь президентом нельзя», — сказал Трамп.

Ранее на предвыборном мероприятии в штате Айова Байден оговорился, когда говорил о детях из бедных и богатых семей.

Согласно опросам СМИ, Байден обойдет Трампа на выборах 2020 года в соотношении 53% против 43%. Несмотря на сокрушительное ослабление на дебатах с сенатором-однопартийцем Камалой Харрис (46-48%), он по-прежнему приоритетный выдвиженец.

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