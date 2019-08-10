Голливудский актер Пирс Броснан снимется в музыкальной комедии, посвященной песенному конкурсу Евровидение. Об этом пишет «Корреспондент».

Он присоединится к актерскому составу, включающему Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс.

Подробности проекта, как и дата выхода фильма в прокат, пока держатся в секрете.

Известно, что во главе проекта стоит Дэвид Добкин, известный по фильму «Незваные гости». Над сценарием ленты работают совместно Эндрю Стил и Уилл Феррелл.

Ожидается, что уже в этом году начнутся съемки, которые будут проходить в Тель-Авиве и Исландии.

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