Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что России и Украине удастся изыскать решение существующих проблем.

«Я полагаю, он (президент Украины Владимир Зеленский) заключит соглашение с президентом (России Владимиром) Путиным», — сказал он журналистам в пятницу на лужайке Белого дома перед отправлением в отпуск в Нью-Джерси.

При этом Трамп отметил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. «Я приглашу его в Белый дом», — подчеркнул президент США.

По словам Трампа, Зеленский — «очень разумный, стремящийся к миру, смелый человек».

«Я думаю, что он очень скоро приедет», — цитирует Трампа «Интерфакс».

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