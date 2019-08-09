Специалисты Организации объединенных наций (ООН) составили список действий, которые приобщат любого человека к предотвращению изменения климата, победе неравенства и искоренению крайней нищеты. «Сноб» публикует краткое содержание этой инструкции.

Борьба с загрязнением планеты:

Откажитесь от бумажных квитанций, одноразовой посуды, пластиковых пакетов. Покупайте продукцию только экологически ответственных компаний. Сократите использование автомобиля для поездок. Сортируйте мусор.

Покупайте товары, который минимально упакованы. Пользуйтесь спичками, а не зажигалками. Контролируйте свой углеродный след — в этом вам поможет специальный калькулятор, разработанный ООН.

Бережный расход воды:

Принимайте душ вместо ванны. Если у вас есть посудомоечная машина, постарайтесь не ополаскивать посуду перед тем, как поставить ее туда. Используйте многоразовую бутылку для воды и чашку для кофе.

Бережный расход электричества:

Чаще используйте сетевые фильтры, не забывайте их отключать, когда техника не работает. Покупайте энергосберегающие лампочки, выключайте свет, если можно обойтись освещением экрана компьютера. Сушите одежду и волосы на воздухе — фен потребляет очень много энергии. Попробуйте не включать духовку заранее. Для повышения энергоэффективности своего жилища не давайте теплу уходить из него — плотно закрывайте окна и двери. Купите ковер — он удерживает тепло.

О пище:

Старайтесь употреблять меньше мяса и рыбы. Планируйте готовку наперед и замораживайте остатки еды, чтобы съесть ее позже. Не стесняйтесь покупать овощи и фрукты, которые не соответствуют «правильному» размеру и цвету. В ресторане поинтересуйтесь, использовались ли при выращивании морепродуктов рациональные методы.

Об одежде:

Покупайте подержанную одежду — как правило, она ничем не хуже новой. Свои ненужные вещи отдавайте в местные благотворительные организации. Одевайте своего ребенка в тканевые или разлагаемые подгузники.

Гражданская активность:

Делитесь в соцсетях информацией об экологической ситуации на планете, о правах человека. Призывайте власти участвовать в инициативах, которые связаны с целями устойчивого развития. Жалуйтесь на интернет-троллей. Следите за новостями о глобальных целях (например, в социальных сетях @GlobalGoalsUN). Расскажите о своих достижениях в социальных сетях, ставьте хэштег #globalgoals.

Что важно знать:

На сайте ООН представлена таблица с более подробным списком дел. Эксперты ООН обращают внимание, что некоторые из перечисленных пунктов помогут сэкономить деньги. Например, тратить меньше на коммунальные услуги, не раскошеливаться на одежду, не делать спонтанных покупок в продуктовом.

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