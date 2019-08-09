Стремление Грузии в НАТО – это путь к глобальному миру и усилению безопасности в регионе, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на официальной церемонии закрытия многонациональных учений НАТО Agile Spirit — 2019 («Проворный дух» 2019) на военном полигоне Орфоло.

По ее словам, главный посыл учений – «Сила в партнерстве» – полностью соответствует нашим совместным усилиям. «Сегодня мы еще раз выражаем преданность к избранному нами пути. Путь к НАТО — это путь к глобальному миру, к усилению стабильности в регионе, к безопасности, и на этом пути большое значение имеет международное партнерство», — сказала она.

Кроме того, президент Грузии отметила, что страна уже живет по стандартам НАТО, в частности, тратит 2% от ВВП на оборону, а на вооружение — 20% бюджета, передает ТАСС.

Minval.az