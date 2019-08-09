47-летняя Марта Луиза, родная сестра наследника престола — норвежского принца Хокона, с трудом нашла компромисс в отношениях со своими родственниками, которые считают ее роман с американцем Дерком Верреттом совершенно неподобающим для особы королевских кровей.

Членам семейства короля Норвегии уже давно не нравится связь принцессы с Дереком, именующим себя «Шаманом Дюреком». Этот целитель, занимающийся, в частности, изгнанием злых духов, пользуется у себя дома довольно скандальной репутацией. А Марта-Луиза, к тому же, недавно присоединилась к его турне по Америке. И чтобы привлечь дополнительное внимание к выступлениям ее любимого, она «одолжила» ему свой титул, разрешив назвать тур «Шаман и принцесса». Иначе говоря, она позволила использовать свой титул в сомнительных коммерческих целях.

И это стало для родственников Марты Луизы последней каплей. Они вызвали ее в Норвегию и прямо указали на недопустимость ее действий. В итоге, после долгих и мучительных переговоров, она согласилась пожертвовать своим титулом. Теперь она будет именоваться просто «Марта Луиза», а не принцесса. За исключением тех случаев, когда будет официально представлять королевское семейство. А судя по тому, что влюбленная дочка короля не собирается возвращаться домой и вряд ли будет участвовать в официальных мероприятиях, она фактически лишилась титула.

Издание 7Дней отмечает, что в прошлом Марта Луиза вела гораздо более привычный для королевских особ образ жизни. Она была замужем за писателем Ари Беном, с которым прожила в законном браке целых 14 лет, воспитывая троих дочерей. Но в 2016-м она решилась расторгнуть свой брак. Чем создала прецедент — прежде никто из членов норвежского королевского семейства не позволял себе разводиться.

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