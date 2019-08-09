Истребитель ВВС Индии Су-30 (Су-30МКИ) упал недалеко от города Тезпур в штате Ассам, сообщает Twitter местного издания ANI.

Известно, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Оба летчика смогли катапультироваться, один из них получил травмы вследствие приземления.

Причины и обстоятельства аварии самолета пока не известны, ведется расследование этого инцидента.

На вооружении индийской армии стоит около 240 истребителей Су-30МКИ, это самый массовый самолет в ВВС страны.

Начиная с 2009 года, около десяти самолетов Су-30 в индийской версии было потеряно по разным причинам. В основ из-за низкой подготовки индийских летчиков, а также плохое качество истребителей российского производства, которые собирались в Индии по лицензии.

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