Компания Facebook предложила нескольким крупным американским СМИ по три миллиона долларов в год за право размещать контент в разделе с новостями, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о разных форматах сотрудничества — от публикации статей целиком до предварительного просмотра заголовков и содержания, следует из публикации.

Среди СМИ, к которым обратился Facebook, — телеканал ABC News, агентство Bloomberg, газета The Washington Post, и компания Dow Jones, которой принадлежит Wall Street Journal.

Запуск новостного раздела в фейсбуке запланирован на осень 2019 года. Заключила ли соцсеть соглашения со СМИ, неизвестно.

Minval.az