Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые с момента вхождения в королевскую семью оголила ноги. Об этом сообщает Tinfobae.

В английском городе Каус 37-летняя Кейт Миддлтон появилась на благотворительной парусной регате. Для мероприятия герцогиня выбрала темно-синие обтягивающие шорты. Образ Кейт дополнила спортивной курткой и кепкой. Также на герцогини было надето страховочное снаряжение.

Это первый случай, когда Миддлтон обнажила ноги с момента, как стала женой принца Уильяма. Единственный раз женщина была замечена в шортах в сентябре 2008 года на вечеринке в стиле диско в Лондоне.

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