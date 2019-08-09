Проживающие в Турции армянские спортсмены оценили проведение в оккупированном Карабахе «Панармянских игр», которые армяне устраивают каждые 4 года, в качестве политического инструмента и отказались принимать в них участие.

Как сообщает Мilliyet, турецкая делегация, которая постоянно принимала участие в олимпиаде с 1999 года, узнав, что нынешние игры будут проведены в оккупированном Карабахе вместо Еревана, расценила это в качестве политического инструмента.

В последний момент турецкая делегация из 300 человек, куда входили 70 спортсменов из клубов «Шишли» и «Таксимспор», отменила бронь билетов и отеля в Ереване.

Председатель Стамбульской комиссии по организации «Панармянских игр» Айкарам Карасу заявила, что они уже сделали резервацию и приготовили одежду для церемонии открытия. Однако узнав, что игры будут проведены в Карабахе, они решили не принимать в них участие.

Карасу отметила, что решение о проведении игр в Карабахе было политическим.

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