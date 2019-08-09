Президент США Дональд Трамп признался, что не пьет спиртное из-за боязни перед алкогольной зависимостью.

Об этом американский лидер рассказал в интервью газете The Washington Post.

По словам Трампа, на его решение не употреблять спиртное повлиял алкоголизм его старшего покойного брата Фреда.

«Он был красавчиком, и я видел, что алкоголь делает с его телом», — признался американский лидер.

Трамп уверен, что склонность к алкоголизму присутствует в его генетики.

«Допустим, я бы начал пить. Вполне возможно, что я не говорил бы с вами прямо сейчас», — сказал Трамп.

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