В Сирии вновь обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны России. При обстреле погибли местные жители, передает РИА Новости.

Обстрел был совершен 8 августа.

«С северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, горная Латакия, был зафиксирован пуск четырех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — сообщили в военном ведомстве.

Ракеты не попали в российскую авиабазу. Через три минуты после обнаружения силами ПВО они разорвались в одном из поселений на расстоянии 2 км от аэродрома.

В результате два местных жителя погибли, еще четверо — пострадали. Боевики регулярно атакуют авиабазу Хмеймим, функционирующую в Сирии с 2015 года. Так, 5 августа по аэродрому выпустили три снаряда, четверо местных жителей пострадали.

Minval.az