Если лидеры Ирана хотят переговоров с США, то президент США Дональд Трамп «ждет звонка» от них, заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Наше требование к аятолле (Али Хаменеи) и к (президенту Ирана Хасану) Роухани заключается в том, чтобы они тщательно подумали о том, как они терроризируют регион, и подумали над тем, чтобы прекратить это. Если они хотят поговорить о том, как они могут вести себя, как нормальная страна, и как они могут быть возвращены в мир и избавиться от санкций, они точно знают, кому им надо позвонить. Это президент Трамп. И он ждет их звонка», — цитирует РИА Новости Ортагус.

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