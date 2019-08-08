Поклонники Миллы Йовович поздравляют актрису с грядущим прибавлением в ее семействе. 43-летняя Милла объявила: она снова ждет ребенка. Как оказалось, актриса обнаружила, что она «в положении» еще три с лишним месяца назад, но решила подождать немного, прежде чем делиться этой радостной новостью.

«Я снова беременна! Я узнала об этом 13 недель назад. И испытала при этом очень сложное чувство. Я одновременно ощутила и невероятную радость и страх…» — призналась актриса, которая год назад потеряла ребенка и боялась, что это может повториться.

«Последние месяцы были непростыми и для моей семьи, и для меня. Я все время сдавала всевозможные разные анализы и проходила все обследования, какие только можно себе представить. А потом с трепетом ждала их результатов… И вот наконец, врачи сообщили мне, что я миновала зону риска и теперь могу успокоиться. К тому же, у меня теперь есть еще один повод для радости: врачи сообщили мне пол моего ребенка. Мы с мужем снова ждем девочку!» — цитирует Миллу издание 7Дней. Малышка, которую сейчас вынашивает Йовович, станет младшей сестричкой дочерей актрисы — 12-летней Эвер и 4-летней Дэшел, которых она родила от своего супруга Пола Андерсона. Актриса попросила своих фанатов пожелать ей удачи и обещала регулярно делиться новостями о том, что с ней будет происходить.

Как поведала Милла, она надеется, что ее новая беременность поможет ей забыть о кошмаре, который ей пришлось пережить в прошлом году. Тогда, во время съемок в Восточной Европе, Йовович, которая была уже на пятом месяце беременности, неожиданно почувствовала себя плохо. Ее срочно доставили в больницу, где у Миллы случились преждевременные роды. Ребенок актрисы не выжил… Как рассказала Йовович, эта драма повергла ее в глубочайшую депрессию. «Мне пришлось потрудиться, чтобы выбраться из этого состояния. Я сделала перерыв в карьере и занялась собой: работала в саду, старалась правильно питаться, каждый день подолгу занималась в спортзале, посещала психолога. И, в конце концов, я справилась, причем не прибегая к помощи антидепрессантов…» — рассказала она.

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