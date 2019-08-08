Согласно новому исследованию, несмотря на высокий процент диагностирования рака у людей старше 85 лет, уровень смертности у этой возрастной группы гораздо выше, чем у пациентов, которые моложе.

Как сообщает Eurekalert со ссылкой на научный журнал American Cancer Society, пациенты с онкологией старше 85 лет имеют более высокий процент смертности, чем группы людей, у которых диагностировали злокачественные опухоли в возрасте от 65 до 84 лет.

Ученые проанализировали данные Национального института рака, Североамериканской ассоциации центральных реестров рака и Национального центра статистики здравоохранения, и заключили, что из 140 тыс. людей старше 85 лет, у которых диагностируют рак в 2019-м, 103 тыс. пациентов (более 73%) не смогут справиться с этой болезнью.

По мнению экспертов, это связано с тем, что в таком возрасте онкологию чаще всего диагностируют на поздних этапах. К примеру, злокачественные опухоли груди у женщин старше 85 на ранних стадиях развития диагностируют только у 57% больных. В это же время, у женщин в возрасте 64−85 лет этот показатель составляет 68%.

Еще хуже обстоят дела с диагностикой онкологии у пожилых мужчин: если рак простаты на ранней стадии развития диагностируют у 77% пациентов в возрасте от 64 до 85 лет, то только 41% мужчин старше 85 лет имеют шансы узнать об этом недуге на начальном этапе.

Кроме того, пожилых людей с онкологией реже оперируют: в США 89% женщин с раком груди в возрасте от 65 до 84 проходят хирургическое лечение. И только 65% женщин старше 85 лет могут надеяться на такое лечение. Это связано с потенциальными рисками для здоровья, которые влечет за собой хирургическое вмешательство в организм пожилых людей.

«Многие пациенты старше 85 лет имеют другие ранее существовавшие медицинские состояния, а также связанное с возрастом снижение физических и психических функций, что приводит к ухудшению общего состояния здоровья и снижению способности противостоять операции. Поэтому, хирургическое лечение не подходит для некоторых пациентов», — говорит автор исследования Кэрол Десантис.

Тем не менее, показатели онкологических заболеваний у людей старше 85 лет значительно снизились в период с 1990-х, когда процент диагностирования злокачественных опухолей у пожилых людей достигал своего пика. В частности, снизились случаи рака простаты и толстой кишки, а также онкологии легких у мужчин и груди у женщин.

Minval.az