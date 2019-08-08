Постапокалиптический роман Стивена Кинга Противостояние уже был экранизирован — в 1994 году на британском телеканале ABC вышел минисериал. Сейчас минисериал по мотивам романа готовит телеканал CBS All Access. Поклонников творчества Кинга ждет сюрприз — писатель обдумывает новую концовку для своей истории. Как сообщает Deadline, сценарий к последнему из девяти эпизодов сериала напишет сам автор, а не сценаристы Джош Бун и Бэн Кэвелл.

«Читателей Противостояния, которые задавались вопросом, что стало с выжившими героями книги, ждет эпизод, который выведет зрителей за рамки книги и даст ответы на все вопросы», — рассказала исполнительный вице-президент CBS All Access Джули Макнамара.

Интересно, что в разных интервью Стивен Кинг не раз жаловался, что недоволен концовкой книги, поэтому он наверняка будет рад возможности ее переписать.

Джули Макнамара также отметила, что сценарий серии все еще находится в работе, таким образом, концовка истории не будет выглядеть эпилогом, а будет полноценной частью финального эпизода.

Противостояние, роман, состоящий из трех частей, рассказывает историю мира, который навсегда изменила эпидемия смертоносного вируса гриппа. Новый мир вовлечен в борьбу добра со злом. Судьба человечества лежит на хрупких плечах 108-летней Абагейл и нескольких выживших.

Осенью 2019 года из печати выйдет новый роман Стивена Кинга Институт (The Institute).

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