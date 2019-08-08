Люксембург станет очередной страной ЕС, полностью легализующей марихуану, сообщает издание The Guardian.

Помимо этого, министерство здравоохранения Люксембурга убеждает соседние страны предпринять такой же шаг.

Один из главных сторонников указанной идеи, министр здравоохранения страны Этьен Шнайдер аргументирует необходимость легализации марихуаны причинами, связанными с охраной здоровья. По его словам, молодые люди легко покупают каннабис на черном рынке, контактируя с наркодилерами. Те, в свою очередь, продают «траву» неизвестного качества и могут предлагать опасные наркотики.

«Эта политика в отношении наркотиков, которую мы проводили в течение последних 50 лет, не сработала. Запрет на все делал это просто интересным для молодежи», — отметил Шнайдер в интервью изданию Politico.

Приобретение и употребление марихуаны в рекреационных целях планируется узаконить в Люксембурге в течение ближайших двух лет. Покупать каннабис смогут граждане страны старше 18 лет.

Распространять марихуану будут специальные подконтрольные властям. Соответствующие законы в Люксембурге планируют принять уже в этом году.

Стоит отметить, что туристам марихуану продавать не будут.

Выращивание каннабиса в домашних условиях также, вероятно, будет запрещено. Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет не будут подвергаться уголовному преследованию за хранение до пяти граммов марихуаны.

Стоит отметить, что в Люксембурге уже разрешен медицинский каннабис и декриминализировано владение небольшими количествами для рекреационного использования. Покупка, продажа и выращивание остаются незаконными.

Употребление марихуаны в медицинских целях сейчас разрешено в 20 штатах США, а также в Израиле, Польше, Греции, Хорватии и ряде других стран.

Minval.az