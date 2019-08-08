Президент США Дональд Трамп обещал вывести американские силы с севера Сирии, где Турция планирует провести новую военную операцию.

Об этом в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Выступление транслировал телеканал NTV.

«После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе, президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда [свои силы]. И теперь мы стараемся проработать шаги, которые необходимо будет реализовать после вывода американцев», — сообщил министр.

Minval.az