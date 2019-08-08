Специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии направлены для участия в совместных мероприятиях по поиску потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ЮВО.

«В составе поискового отряда численностью до 50 человек малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин», спасательное буксирное судно «СБ-45», укомплектованное многоцелевым мобильным комплексом сплошного обследования донной обстановки «ММК-1-100», — сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы отметил, что ориентировочная площадь района поиска более 600 кв.км, глубина — до 40 метров. К поисковым работам отряд Каспийской флотилии рассчитывает приступить через двое суток.

«Также в поисковых мероприятиях планируется задействовать телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон», подводный телеуправляемый осмотровый комплекс «Супер ГНОМ Про» и необитаемый подводный аппарат «Тайгер»», — уточнил собеседник агентства.

Связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана. О судьбе летчика до сих пор ничего не известно.

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