Депутат парламента (Совета представителей) Ирака Казым ас-Саяди выступил с предложением разместить в зале, где проходят общие заседания высшего законодательного органа страны, портрет бывшего иракского президента Саддама Хусейна в назидание ныне действующим парламентариям, сообщает новостной портал Shafaaq News.

По мнению ас-Саяди, в главном зале Совета представителей должна быть размещена фотография, на которой Саддам Хусейн изображен в наручниках во время судебного процесса. Как считает депутат, «это должно служить примером и напоминанием всем государственным чиновникам [Ирака], что власть не может быть узурпирована и находиться в руках одного человека».

В письменном обращении к парламенту ас-Саяди отметил, что, по его убеждению, «такой портрет экс-президента должен быть помещен как в парламенте, так и в здании правительства страны». «Чиновники должны знать, — указал депутат, — что их власть, как и их невежество и воровство, не будут длиться вечно».

Ас-Саяди сообщил, что в ближайшее время он намерен «непосредственно с иракским народом обсудить свое предложение».

Minval.az