«Азербайджан на международных площадках использует против нас заявления Пашиняна, сделанные им на днях». Такое мнение в интервью сайту Tert.am высказал политолог Грант Мелик-Шахназарян, комментируя выступление армянского премьера во время митинга в Ханкенди.

Он отметил, что «очень обеспокоен тем, что такие заявления делаются без учета последствий».

По его мнению, в выступлении Пашиняна прозвучали исключительно популистские призывы и неоднозначные оценки.

«Мы так и не увидели программной речи, которую обещал премьер-министр. По моему мнению, у Пашиняна была только одна цель – выступая на митинге, показать свою активность и продемонстрировать авторитет перед собравшейся публикой», — сказал Мелик-Шахназарян.

«Я не сомневаюсь, что Азербайджан попытается воспользоваться этим, обвинив армянскую сторону в срыве переговорного процесса.

Азербайджан сделает все, чтобы использовать эти заявления против нас на международных площадках, включая Минскую группу, я в этом не сомневаюсь, уверен, что так и будет. По большому счету, меня беспокоит не возможное давление, а скорее то, что делаются безответственные заявления», — сказал он.

По его словам, нынешние заявления Пашиняна прямо противоречат его прошлогодним заявлениям о том, что «Карабах должен самостоятельно участвовать в переговорном процессе, и власти Карабаха сами должны представлять народ». Сегодня он выступает с совершенно противоположной позиции, не давая публике никаких объяснений», — почеркнул эксперт.

Minval.az