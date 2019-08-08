Сирийский МИД осудил соглашение США и Турции о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщили в четверг официальные сирийские СМИ.

МИД назвал эти договоренности «грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии», принципов международного права и Устава ООН.

В среду в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли соглашения по вопросу об установлении зоны безопасности на севере Сирии.

По сообщению турецких СМИ, зону шириной в 30 — 40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет «мирным коридором» для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.

В Анкаре подчеркивают, что в зоне не должны находиться бойцы курдских военизированных формирований, которых турецкая сторона считает террористическими. При этом курды сыграли ключевую роль в возглавляемой США борьбе против группировки ИГ на сирийской территории.

Minval.az