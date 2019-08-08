Депутат, председатель комитета Милли Меджлиса по Международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель рабочей группы по азербайджано-американским межпарламентским связям Самед Сеидов рассказал о том, что выделение Вашингтоном Азербайджану 100 миллионов долларов помощи всерьез обеспокоило армян.

«Это указывает на то, что политика, которую армяне долгие годы проводили на международном уровне, потихоньку терпит крах. Некоторое время назад мы были в США и приняли участие в слушаниях Комитета международных связей конгресса США. В ходе встречи с конгрессменами мы донесли до них некоторые наши мысли, одна из которых состояла в том, что Армения обратилась к Конгрессу США и в целом к правительству США для выделения средств Нагорному Карабаху. Армяне запросили особую помощь для «работ по очистке от мин» в Нагорном Карабахе. То есть, они запросили якобы помощь для гуманитарных целей. А потом армяне отправили своих военных в Сирию для участия в гуманитарной миссии по очистке от мин. Мы подняли в Америке этот вопрос. Американцы тоже подняли этот вопрос, мол, «если у вас есть такие возможности в связи с гуманитарной миссией по очистке от мин, если вы решением Европейского суда по правам человека «эффективно управляете Нагорным Карабахом», оказываете ему финансовую, экономическую и остальную помощь, если совершили оккупацию, тогда зачем отправляете своих саперов в Сирию, так пусть ваши войска и занимаются очисткой от мин в Карабахе. А вы отправили своих специалистов в Сирию, а сами просите для этого денег у Америки. Однако вы отправляете своих военных в Сирию вместе с Россией. Что это значит? Если у вас есть деньги для этого дела, почему не направляете их в Карабах, зачем просите у Америки?» Полагаю, что в Госдепе США, Конгрессе и Белом Доме сидят люди, которые прекрасно понимают этот момент. Они хорошо понимают интересы США», — отметил Самед Сеидов в интервью «Ени Мусават».

Кроме того, парламентарий прокомментировал недавнее провокационное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ханкенди о том, что «Нагорный Карабах – это Армения. Точка»

«Пашинян сказал «Нагорный Карабах – это Армения. Точка», однако, через день сотрудник аппарата премьера говорит, что Пашинян не говорил такого. То есть, сказал, но вы неправильно поняли. А как, в какой форме мы должны это понимать? То есть, разве у этих слов есть еще другое значение? Делая заявление, хотя бы пусть скажет, что имеет ввиду- ценности, «миацум» или еще что-то. Но он конкретно поставил даже точку. Если ты ставишь точку, и заявляешь об этом, если ты мужик, то стой за своими словами! Но опровергать свои слова на следующий день с помощью своего секретаря означает, что ты намерен всех обмануть. Это во-первых. Во-вторых, так как Пашинян – политик популист, то он никогда не захочет брать на себя ответственность. Но карабахский вопрос требует взятия на себя ответственности, Пашиян вынужден это делать. Однако чтобы избежать этого, он прилагает все силы для провоцирования Азербайджана», – подчеркнул он.

Minval.az