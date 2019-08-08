Пользователи Reddit поделились лайфхаками, благодаря которым им удалось побороть лень. Обсуждение быстро стало одним из наиболее популярных на платформе и собрало более восьми тысяч комментариев.

Самым важным советом назвали выработку новых привычек. Большинство лентяев заметили, что ежедневная рутина затягивает, и если удастся выработать стойкость к дискомфорту, то это позволит начать новую жизнь. Второй рекомендацией стали занятия спортом, не требующие особых усилий. Многие заявили, что занятия спортом без особого напряжения, но четко по расписанию, дисциплинируют.

Важным пунктом пользователи назвали выявление и лечение депрессии. Комментаторы отметили, что пренебрегать своим психическим здоровьем нельзя, и, если необходимо, следует пройти обследования и начать прием таблеток. По их словам, лень может быть симптомом опасной болезни.

Многим бывшим лентяям помогло составление расписаний на каждый день и работа на полную ставку. Они заметили, что необходимость ходить в офис заставляет их забыть о лени. Также большинству помог систематический уход за собой, который также стал дисциплинирующим фактором. Немало юзеров заявили, что их спасло правило «пяти минут»: делать что-либо по пять минут, чтобы хоть и медленно, но постоянно двигаться к цели.

Некоторые уточнили, что вознаграждают себя за сделанное: покупками или вкусной едой. Бывалые прокрастинаторы похвастались, что им удалось отложить на завтра лень, — точно так же, как раньше они откладывали важные дела.

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