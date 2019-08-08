Ситуация в Киргизии после начала силовой операции по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева может выйти из-под контроля властей. Страна, дважды пережившая революции, может опять столкнуться с дестабилизацией. Об этом рассказал «Московскому Комсомолцу» эксперт по странам Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов.

«Меня не интересует судьба Атамбаева, честно вам скажу. Меня волнует судьба Киргизии, извините за пафос, и возможность дестабилизации в стране. Существует такая угроза, потому что те, кто считает Атамбаева предводителем интересов северных киргизских кланов, могут посчитать себя оскорбленными. Нынешняя власть, возглавляемая президентом Сооронбаем Жээнбековым, представляет интересы южного клана. Сам он выходец из южан. Хоть это и условное обозначение», ­- заявил политолог.

Возможно обострение, и ответственность за это, по его словам, лежит на обоих президентах — действующем и бывшем.

«События, как они выглядят сегодня — это свидетельство безответственности обоих лидеров, неумения киргизских элит или людей, считающих себя политическими лидерами, договариваться друг с другом. Личные амбиции и сведение счетов они ставят горазд выше интересов нации.

Киргизия уже дважды пережила потрясения. И третий раз наступает на одни те же грабли, из-за того, что руководители не умеют между собой договариваться», — подчеркнул он.

Говоря о недавнем визите Атамбаева в Москву, Дубнов заметил, что «попытка Путина помочь закончилась явно неудачей».

«То, что вина на Атамбаеве — это очевидно. Этот человек, уже будучи на посту президента, повел себя невероятно безответственно для лидера государства — развязно, нагло, абсолютно не понимая роль лидера страны.

Но, к сожалению, неадекватно повел себя и Жээнбеков сегодня. То, как власть позволила провести этот штурм в доме, где много было гражданских лиц, в том числе женщин, это говорит об уровне политической и гражданской ответственности.

Надо было делать по-другому. Надо было, в конце концов, предупредить, что будет штурм, предъявить ультиматум, вывести людей, предупредив, что они могут пострадать. Так, как действуют, например, израильтяне, когда начинают атаковать позиции боевиков. Предупреждают, чтобы вывели оттуда женщин и детей», — отметил он.

Minval.az