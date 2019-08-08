Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним проблемы безопасности судоходства, а также ситуацию вокруг Ирана. Об этом госсекретарь сообщил в среду в Twitter.

«Провел сегодня хороший разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Поблагодарил его за твердую поддержку и участие в решении многих региональных проблем. Мы также обсудили безопасность морского судоходства, Йемен, противостояние дестабилизирующей деятельности иранского режима и права человека», — написал он.

Minval.az