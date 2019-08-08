США и Турция намерены организовать центр проведения совместных операций для создания на севере Сирии буферной зоны.
Это подтвердил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон.
«Переговоры между представителями военных ведомств двух стран в Анкаре на этой неделе привели к прогрессу в деле создания устойчивого механизма безопасности на севере Сирии, который бы отвечал легитимным запросам нашего союзника по НАТО — Турции», — сказал он.
«Мы намерены создать в Турции центр проведения совместных операций США и Турции, чтобы продолжить планирование и практическую реализацию», — добавил представитель Пентагона.
«Задачей Министерства обороны [США] в Сирии остается окончательная победа над ИГ», — утверждал также Робертсон.
В распространенном в среду заявлении Минобороны Турции говорилось о том, что военные двух стран договорились открыть в республике центр проведения совместных операций для реализации мер по созданию на севере Сирии буферной зоны.