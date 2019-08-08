Мэрия Барселоны направила в муниципальные бассейны города отчет центра по борьбе с дискриминацией, в котором запрещается отказывать женщинам плавать топлес. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на El Pais.

Рекомендация основывается на юридическом анализе и распространяется на все виды бассейнов. Противоположное поведение будет считаться дискриминацией, так как мужчины посещают данные учреждения без верхней части одежды. Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.

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