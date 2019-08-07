Во времена Spice Girls Викторию Бекхэм — тогда еще Пош Спайс — никто бы не назвал худышкой. Певица долго боролась с лишними килограммами, и через пару «приступов» анорексии нашла баланс.

Сейчас Бекхэм питается далеко не маковой росой, как все думают, она ест много рыбы и зеленых овощей, теплые салаты на обед, исключила лишь сладкое, фаст-фуд и мясо. А еще, как пишет 7Дней, дизайнер активно занимается спортом. Еще недавно в ее «фитнес-рационе» был бег и силовые упражнения, а теперь в «меню» появился бокс. Что Виктория и показала в недавнем посте в соцсети. Заодно продемонстрировала свое творение для бренда Reebok, совместно с которым она разрабатывает спортивные коллекции одежды.

Фолловеры обратили внимание на новый пирсинг Виктории, она сделала еще две дырочки в ушах, и украсила их сережками с бриллиантами. Подписчикам очень понравился ее спортивно-рокерский стиль.

Новая коллекция одежды совместно с известным брендом, с подачи Бекхэм, наверняка разойдется, как горячие пирожки. Здесь грех и другие виды спорта не попробовать, чтобы продемонстрировать разные варианты спортивных комплектов.

Minval.az