Израиль присоединится к инициированной властями США международной коалиции для обеспечения безопасности торгового судоходства в Персидском заливе. Об этом сказал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на заседании профильного парламентского комитета, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Israel National News в среду, 7 августа.

«Глава МИД Исраэль Кац заявил на комитете, что Израиль принимает участие в коалиции, под эгидой США, для безопасности в Персидском заливе», – говорится в сообщении.

Кац отметил, что уже дал поручение МИД сотрудничать со всеми соответствующими сторонами для интеграции страны в коалицию, в которой Израиль явно заинтересован в рамках стратегии по ограничению экспансии Ирана.

Minval.az