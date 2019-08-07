Американский лидер Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) проблемой США.

Как пишет RT, соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

«Ещё три центральных банка снижают ставки. Наша проблема не в Китае — мы сильнее, чем когда-либо, деньги вливаются в США, в то время как Китай теряет тысячи компаний из других стран, а их валюта находится в осадном положении, наша проблема — Федрезерв», — написал он.

По мнению Трампа, ФРС «слишком горд», чтобы признать свою ошибку относительно правильности его действий.

«Они должны снижать ставку сильнее и быстрее и прекратить своё нелепое количественное ужесточение политики прямо сейчас», — добавил глава США.

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