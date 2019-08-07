Известная украинская и советская певица София Ротару празднует 72 День рождения. Звезда родилась 7 августа 1947 года. Внешность певицы всегда вызывала споры, поскольку Ротару выглядит значительно моложе своих лет, пишет «Корреспондент».

Ротару с удовольствием делится своими секретами красоты и не скрывает тот факт, что пользовалась услугами пластических хирургов.

Секреты красоты Софии Ротару

Певица не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов. При этом звезда подчеркивает, что идти на операцию стоит только в том случае, если самостоятельно поддерживать естественную красоту уже не получается.

Значительно больше внимания звезда уделяет своему физическому и душевному здоровью.

Ротару с удовольствием работает на даче, выращивая зелень и овощи. Звезда уверена, что работа на земле лучший способ психотерапии.

Певица много лет следит за своим питанием и весом. Она ест много овощей и употребляет мало соли. Также звезда не ест после шести вечера и старается не передать. Если Ротару все таки начинает набирать вес, то прибегает к своей любимой диете. Ее суть в том, чтобы первые три дня есть только отварной рис без соли, следующие три дня употреблять овощи в любом виде и последние три дня есть только фрукты.

Не избегает звезда и спорта. У нее дома есть тренажерный зал, в котором она работает ежедневно в зависимости от самочувствия.

Для молодости кожи лица Ротару использует охлажденную в холодильнике минеральную воду. Отмечает певица и важность здорового сна. Она лично любит засыпать под классическую музыку.

Главными секретами молодости и хорошего самочувствия звезда считает гармонию с самой собой и отсутствие зла в душе.

Minval.az