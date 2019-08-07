Министр обороны Ирана Амир Хатами провел демонстрацию «умных» управляемых ракет «Ясин», «Балабан» и «Гаем», передает Press TV.

Так, ракета «Балабан» имеет складывающиеся крылья, предназначенные для увеличения дальности полета. Также этому способствует навигационная система GPS/INS.

Вторая разработка Ирана, ракета «Ясин», имеет дальность поражения цели на расстоянии более 50 км.

Ракета «Гаем» разработана для более точечных ударов: ее вероятное отклонение от цели составляет не более 50 см. Все три ракеты могут быть установлены на истребителях, вертолетах и беспилотных летательных аппаратах.

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