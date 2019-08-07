После укуса комара 25-летняя стюардесса Апитчайи Джареонди умерла спустя три дня, сообщает korrespondent.net.

Врачи констатировали у всех заболевших лихорадку денге. Только организм стюардессы не смог справиться с вирусом. После трех дней сильнейшей лихорадки у нее произошло внутреннее кровотечение, шок и отказ органов.

В сезон дождей в Таиланде много москитов и распространена Лихорадка Денге. Семья погибшей и сама Апитчайи Джареонди знали об этом и приняла все меры предосторожности, чтобы избежать контактов с насекомыми, но это не помогло.

Minval.az