В США внезапно скончалась известная писательница, первая чернокожая лауреат Нобелевской премии в области литературы Тони Моррисон, сообщило издание «Радио Свобода».

Моррисон было 88 лет, а ее последняя книга вышла в 2015 году и стала бестселлером во многих странах мира. Самым известным литературным произведением Тони Моррисон стала книга «Возлюбленная». Сюжет романа описывает события, от которых кровь холодеет в жилах. Главной героине темнокожей женщине пришлось убить свою дочь, чтобы она не знала, что такое рабство. Именно за это произведение Моррисон получила Пулитцеровскую премию в 1988 году. Книга была переведена на многие языки и успешно продавалась по всему миру.

Позже Тони Моррисон получила Нобелевскую премию в области литературы и стала первой темнокожей женщиной, получившей столь высокую награду за свои труды.

В 2015 году в свет вышла последняя книга автора под названием «Боже, храни мое дитя». В 2017 году книга была переведена на русский язык и успешно продавалась в России.

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