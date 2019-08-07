Во время пресс-конференции в Москве, где Квентин Тарантино представляет свою новую, девятую «номерную» картину «Однажды… в Голливуде», режиссер назвал свой любимый советский фильм, которым оказалась советская фантастическая приключенческая лента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия».

«В начале 70-х по телевизору довольно часто крутили «Человека-амфибию» — в дублированной версии. Я не знал, что это русский фильм, но он мне очень нравился», — рассказал Тарантино, отвечая на вопрос, к какому русскому произведению литературы или кино он бы теоретически мог бы сделать отсылку в каком-нибудь своем фильме.

«Человек-амфибия», премьерованный под Новый год в 1961-м — экранизация одноименного романа Александра Беляева. 3 января 1962-го лента вышла на широкие экраны, став лидером советского кинопроката по итогам года: фильм, содержащий в том числе эротические кадры с Анастасией Вертинской, посмотрели 65 миллионов зрителей.

При этом критики на первых порах обвиняли «Амфибию» в «третьесортности», обзывая «Тарзаном с жабрами», но после, когда картину посмотрели уже более ста миллионов человек, приутихли.

Minval.az