Армянский аналитик Карен Бекарян обратился на своей странице в Facebook к выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в оккупированном Ханкенди и последовавшему за этим заявлению МИД Армении.

«Очередная манипуляция эмоциями или неудачно откорректированный популизм», — озаглавил свою запись Карен Бекарян.

«Цитата из выступления премьер-министра в «Степанакерте» (здесь и далее кавычки наши – Minval.az): Миацум… «Арцах» – это Армения и всё…» Цитата из заявления МИД Армении: «…Армения выражает сожаление в связи с тем, что власти Азербайджана не в состоянии воспринять контекст и содержание выступления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна 5 августа, который коснулся продвижения общеармянской повестки единства, солидарности, развития и процветания Армении, «Арцаха» и Диаспоры.

Более того, премьер-министр Армении неоднократно заявлял, что какой-либо жизнеспособный вариант мирного урегулирования карабахского конфликта должен быть приемлем для народов «Арцаха», Армении и Азербайджана…». И до каких пор так будет продолжаться…», — вопросил Бекарян.

Minval.az