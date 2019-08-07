Японская компания Sony представила футболку со встроенным мини-кондиционером.

Об этом сообщают Буквы.

Так, Sony разработала специальный портативный кондиционер. Гаджет получил название Reon Pocket, он весит всего 85 грамм.

Reon Pocket помещается в специальный небольшой кармашек в задней части футболки. Он способен поддерживать температуру от 23 до 36 °C.

Управлять этим кондиционером можно с помощью приложения в смартфоне. Без подзарядки работает он в течение суток.

Цена на девайс стартует от 117 долларов. В продаже он появится пока только в Японии.

Minval.az