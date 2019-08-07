Турция начала приемку поставленных Россией компонентов полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на авиабазе Мюртед в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС в среду военно-дипломатический источник.

«Прилетевшие в Турцию в начале августа российские техники и прошедшие обучение в РФ турецкие военные приступили к передаче и приемке первой партии полкового комплекта систем С-400, доставленной воздушным транспортом в Анкару в июле этого года», — сказал собеседник агентства, уточнив, что этот процесс «займет около двух месяцев».

Источник отметил, что системы С-400 станут собственностью Турции «с момента подписания акта приема-передачи». Он добавил, что «одновременно начнет действовать предусмотренное контрактом гарантийное техническое обслуживание С-400 российской стороной в течение полутора лет».

Minval.az