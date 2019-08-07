Молодая британка разбилась насмерть, пытаясь найти укромное место, чтобы сходить в туалет. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел на мысе южного побережья Великобритании Бичи-Хед еще в ночь на 25 марта. Сейчас общественности стали известны детали.

Ночью 22-летняя Фэй Рид с подругами Чармэн Диксон и Николь Дэвис ехали в машине. Девушки выпивали, а в пути им захотелось в туалет. Они попросили водителя остановится у маяка Belle Tout на мысе Бичи-Хед.

На улице было очень темно и Рид не заметила, как подошла к краю и сорвалась вниз. Чармэн Диксон сообщила полиции, что погибшая шла перед ней и «внезапно она громко закричала и исчезла».

Водитель вызвал полицию, и поисковая группа обнаружила тело Рид у подножья мыса. Анализ крови девушки показал минимальное количество алкоголя, поэтому несчастный случай произошел не из-за опьянения.

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