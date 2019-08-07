США на конференции группы Лимы объявят о новых мерах в отношении властей Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на советника президента США по безопасности Джона Болтона.

Болтон пообещал, что новые меры будут широкомасштабными и приведут ко «множеству возможных последствий» для президента Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства страны.

По его утверждению, правительство Мадуро ощущает давление санкций США, пишет «Интерфакс».

Болтон также отметил, что США выступают за мирный переход власти в Венесуэле и против того, чтобы выборы в Венесуэле проходили в то время, пока Мадуро сохраняет власть.

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