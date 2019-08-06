50-летняя Рене Зеллвегер озадачила своих фанатов неожиданным признанием. Актриса, славу которой принесла ее роль во франшизе о Бриджет Джонс, сообщила, что была стриптизершей, и этого нисколько не стыдится! Об этом она рассказала в одном из своих недавних интервью.

Как выяснилось, Рене действительно работала в стрип-клубе, разумеется, когда она была намного моложе. Актриса рассказала, что таким образом зарабатывала, чтобы оплачивать свое образование. Зеллвегер танцевала у шеста каждый вечер в заведении под названием Sugar’s и, по ее признанию, пользовалась большим успехом. Там был один джентльмен, который каждый раз давал мне по 100 долларов!» — рассказала Рене. — «Стыжусь ли я того, что делала? Ничуть!»

Хотя признания 50-летней Рене вызвали некоторую оторопь ее поклонников, они никак не могут повредить ее личной жизни. Ведь в настоящее время у актрисы нет постоянного бойфренда, которого могли бы задеть ее откровения. Как стало известно, в мае этого года Зеллвегер рассталась со своим бойфрендом — Дойлом Брэмхоллом, с которым встречалась несколько лет.

Издание 7Дней напоминает, что роман Рене и Дойла начался еще в 2012-м, и первое время актриса выглядела совершенно счастливой. Но со временем ее восторги по поводу любимого значительно приутихли. Дело в том, что актрисе пришлось практически содержать своего любовника и выплачивать его долги: она ежемесячно выдавала ему на расходы не меньше 7000 долларов. Мало того, Рене пришлось покрыть издержки по его затянувшемуся бракоразводному с бывшей супругой. И эта сумма составила почти 90 тысяч долларов. В конечном счете, актрисе все это надоело, и в мае этого года она выставила Дойла из своего дома.

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