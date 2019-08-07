В северной Италии есть необычная сауна, больше напоминающая дом средней руки хоббита. Издание «Архиновости» отмечает, что сауна входит в состав расположенного неподалеку отеля. Над проектом работала архитектурная студия Noa.

Сауна расположена в саду при отеле. Травяной покров прикрывает ее от посторонних глаз.

Внутри все как в обычной сауне — дерево, скамейки, уют и тепло.

Все материалы натуральные. На самом деле здесь несколько зон.

Есть душ, зона сауны и зона спа.

Вокруг яблоневый сад.

Полное умиротворение и спокойствие охватывает, когда просто смотришь на эти фотографии.

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