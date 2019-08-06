Тегеран выступает за свободу судоходства в Ормузском проливе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе очередного телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

«Мы настаиваем на безопасности и свободе судоходства в регионе и Ормузском проливе. Ежедневно свободно проходят десятки кораблей, в то время как вооруженные силы по правилам осуществляют надзор», — сказал Роухани во вторник.

Он также отметил, что на фоне усилий Франции и Ирана по снижению напряженности в регионе, США предпринимают провокационные шаги.

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