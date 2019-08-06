США занимают «очень прочную позицию» и финансово привлекательны для Китая и других стран.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Огромные суммы денег из Китая и других частей света вливаются в Соединенные Штаты из соображений безопасности, для инвестиций и процентных ставок! Мы находимся в очень прочной позиции», — написал американский лидер в своем Twitter.

Он добавил, что в страну «в большом количестве» приезжают и компании. По его словам, за этим «приятно наблюдать».

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