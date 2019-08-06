Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что не существует ясных доказательство того, что поставляемые РФ в его страну ЗРС С-400 действительно представляет угрозу для американской программы по производству истребителей-бомбардировщиков F-35.

«Президент Турции заявляет об отсутствии конкретных данных об том, что российские системы С-400 нанесут урон программе F-35», — пишет агентство «Анадолу».

Также Эрдоган заявил, что покупка С-400 является коммерческим, а не стратегическим шагом, сообщает агентство.

Minval.az