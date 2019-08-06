Группа ученых под руководством испанского биолога Хуана Бельмонте создала химеру человека и обезьяны — существо из клеток обоих видов млекопитающих. Статья, описывающая исследование, опубликована не в рецензируемом научном журнале, а в издании El Pais.

Биологи генетически модифицировали эмбрионы обезьян для дезактивации генов, которые необходимы для формирования органов. Затем ученые ввели эмбриону стволовые клетки человека, способные создавать ткани любого типа.

В результате они получили обезьяну с человеческими клетками — животное не родилось, поскольку генетики остановили процесс развития эмбриона. На какой стадии эмбрионального развития это произошло, не уточняется.

Издание отмечает, что эксперимент проводился в Китае, чтобы избежать юридических сложностей. Ученые, проводившие эксперимент, пользуются авторитетом в научных кругах. Так, группа Бельмонте из американского Института Салка и Испанского Католического университета Мурсии еще до эксперимента считалось одним из лидеров области создания межвидовых химер.

До этого Бельмонте вместе с коллегами проводил эксперименты по химеризации свиньи и человека, отмечает «Хайтек». Однако эффективность опыта оказалась крайне низкой. В получившемся образце на 100 тыс. свиных клеток в полученных химерах приходилось лишь по одной человеческой клетке.

Целью экспериментов по химеризации является получение неограниченного источника донорских органов — это позволит выращивать орган с нуля, делая его достаточно сложным, чтобы он мог прижиться в организме человека и нормально функционировать.

Minval.az