Американскую актрису, певицу и модель Линдси Лохан заподозрили в романе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль Саудом, сообщает Page Six.

По данным издания, близкие знакомые Лохан подтверждают связь актрисы с принцем. Они якобы собственными глазами видели СМС-сообщения между актрисой и принцем.

Также говорится о том, что Мухаммед подарил Лохан кредитную карту, позволяет летать на своих самолетах и балует подарками.

Пресс-секретарь актрисы подтвердил, что Лохан знакома с принцем, но они якобы встречались единожды на гонке Формулы-1 около года назад.

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