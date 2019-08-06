Индиец, пристрастившийся к азартным играм, после проигрыша дал победителям изнасиловать свою жену.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел в городе Джаунпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. О случившемся стало известно еще 2 августа, на это обратил внимание таблоид The Sun.

Как сообщается, мужчина часто приглашал в гости друга Аруна и родственника Анила, чтобы вместе выпить и поиграть в покер. В один из дней у него закончились деньги, и он поставил на кон свою жену. Он проиграл и позволил друзьям ее изнасиловать.

Женщина ушла из дома к родным. Супруг последовал за ней, извинился и признал, что совершил ошибку, после чего она решила вернуться и поехала с ним на машине. Однако по пути домой индиец привез жену к друзьям и вновь дал ее изнасиловать.

Пострадавшая обратилась в полицию, однако стражи порядка не приняли ее заявление. Дело открыли только после того, как она пришла в суд.

Minval.az